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Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Şanlıurfa'da, yoğun kar nedeniyle 14 Şubat Cuma günü de okullar tatil edildi.
 13 Şubat 2020 11:02
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Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtilerek, "İl merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilerek sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak ve kızakla kayarak gönüllerince eğlendi.

Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Anadolu Ajansı
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