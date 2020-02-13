Çeyrek altın 500 lirayı aştı
Altın fiyatlarında yükseliş gözlenmeye başladı. Ons altının bin 575 dolar yükselmesinin iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları gözleniyor.
|13 Şubat 2020 11:12
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