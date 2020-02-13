Tüketici örgütleri, zamlara karşı UKOME'de temsil hakkı istiyor

- Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, vatandaşın toplu taşıma araçlarına yapılan zamlardan daha az etkilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) tüketici temsilcilerinin de bulunmasını istedi.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UKOME'nin toplu taşıma araçlarına uyguladığı zam kararını doğru bulmadıklarını söyledi.

Kararın alınma sürecini değerlendiren Deniz, "Bir defa bu kararı veren kuruma bakmak lazım. Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren bir zam kararı alıyor ama bir tane tüketici örgütü o kurulun içerisinde bulunmuyor. Esnaf odaları, esnaf birliği, jandarma, emniyet... Herkes var. Ancak tüketicinin hakkını koruyacak bir örgüt yok. Zam talebinde bulunan esnaf, zammı alan esnaf... Peki 'Tüketici ne diyor?' Soran yok. Bir defa bu çok büyük yanlış. UKOME'de artık tüketiciler de yer almalıdır. Zira toplu taşımaya getirilen zamların tümü tüketicinin aleyhine sonuçlanıyor." diye konuştu.

Son zamanlardaki birtakım fiyat artışlarının esnafın maliyet artışından kaynaklandığını bildiklerini anlatan Deniz, bu açığın tamamen vatandaşın üzerine yıkılmasına da karşı olduklarını ifade etti.

Anayasa'nın 172. maddesinin tüketicinin örgütlenmesi ve temsil edilmesine yönelik devletin yükümlülüğünü düzenlediğini vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

"6502 sayılı yasanın birçok yerinde bu türden heyetlerin içerisinde tüketici örgütlerinin bulunması şart koşuluyor. Bu minvalde şehirlerdeki hal komisyonlarında, pazar yerlerinin belirlenmesinde dahi tüketici örgütü temsilcisi varken, büyük şehirlerin toplu ulaşım fiyatlarının belirlendiği UKOME'de tüketici temsilcisinin bulunmaması kabul edilir bir durum değil. Bunun son örneğini son yapılan zamda gördük. Zam talebi esnaf odalarından geldi ve UKOME bu talebi karara bağladı. Ama tüketici temsilcisi o kurulda yer alsaydı, söyleyeceği bir şeyler mutlaka olacaktı."

Zammın İstanbul'da yaşayan vatandaşları rahatsız ettiğini dile getiren Deniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"En azından zam kararını yaz aylarına erteleyebilirlerdi. Tüketicinin beli bir kez daha bükülmüştür. Vatandaşın toplu taşımaya yapılan zamlardan daha az etkilenmesi için UKOME'de tüketici temsilcilerinin de yer alması ciddi ciddi düşünülmelidir."