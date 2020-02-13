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YÖK, 100-2000 doktora bursunu artırdı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: 2020 itibarıyla YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında, doktora eğitimi yapan öğrencilerin burs miktarında artış sağlanacak. Türkiye'nin 100 öncelikli alanında doktora yapan öğrenciler, aylık 2 bin 450 lira burs ile desteklenecek
 13 Şubat 2020 11:25
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YÖK, 100-2000 doktora bursunu artırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2020 itibarıyla YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında doktora eğitimi yapan öğrencilerin burs miktarında artış sağlanacağını belirterek, "Türkiye'nin 100 öncelikli alanda doktora yapan öğrenciler, aylık 2 bin 450 lira burs ile desteklenecek." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni YÖK'ün yükseköğretim sistemine ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması kapsamında "araştırma odaklı ihtisaslaşma üniversiteleri" ile "bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma üniversiteleri" konseptini kazandırdığı gibi YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı ile ülkenin kalkınma hedefleri yönünde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflediğini de ifade etti.

Ülkenin bilim hayatının kalkınması ve geleceği için 100 öncelikli alanın her çağrı döneminde güncellendiğini anlatan Saraç, bu projenin yurt dışında da örneğinin bulunmadığını kaydetti. Saraç, projenin, "Türkiye'nin prestij projesi" olduğunu ve geleceğin bilim hayatını şekillendireceğini vurguladı.

2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibarıyla başlatılan YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında 92 farklı üniversiteden 4 bin 250 öğrencinin burs aldığını ifade eden Saraç, "Dünyada örneğinin olmaması nedeniyle bilim çevrelerince tereddütle karşılanan bu projede ciddi çalışmalarımızla sonuçları almaya başladık. Proje, gayet iyi yürüyor, mezun vermeye başladık. Bu öğrencilerin yaklaşık 800'ü üniversitelerde, özel sektörde ve kamu kurumlarında istihdam imkanına kavuştu." bilgisini verdi.

Bursiyerlerin yüzde 60'ının fen ve mühendislik bilimleri ve mimarlık, yüzde 20'sinin sosyal bilimler, yüzde 20'sinin sağlık bilimleri ile ilgili alt alanlarda eğitimlerine devam ettiğine işaret eden Saraç, "Programa ilişkin farkındalık ve talep günden güne artmakta ve her yeni çağrıya daha fazla üniversite başvurmakta." diye konuştu.

- "Bursiyer sayısını 5 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Yükseköğretim tarihinde ilk defa YÖK'ün önerilerinin de 11'inci Kalkınma Planı'nda yer bulduğuna işaret eden Saraç, şunları kaydetti:

"Planda yer alan hedeflerin önemli bir kısmı, bu yılın haziran ayında tamamlanmış olacak. Hem 11'inci Kalkınma Planı'nda hem de 2020 vizyonumuzda YÖK 100/2000 doktora burs programından yararlananların sayısını artırmaya dönük hedefimiz doğrultusunda sayıyı 5 binin üzerine çıkaracağız. Halihazırda 4 bin 250 öğrencimiz programdan yararlanıyor, bunun yanında 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde doktora eğitimine başlamak üzere 85 üniversitemize 720 kontenjan tahsis edildi."

- 2020 yılı için burs miktarı artırıldı

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK 100/2000 kapsamında doktora yapan öğrencilerin burs miktarlarının asgari ücretin altında kalmamasını hedeflediklerini hatırlattı.

Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi konusunda YÖK'ün bu girişiminin devletin diğer kurumları tarafından da desteklendiğinin altını çizen Saraç, bu kapsamda mecburi hizmetin bulunmadığını ayrıca başka kurumlardan da burs alma imkanının bulunduğunu aktardı.

Tezi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere yurtdışına gitmek isteyen öğrencilerin de danışmanları ve üniversitelerinin de izin vermeleri koşuluyla, yurtdışında bulundukları süre zarfında burslarının devam edeceğini dile getirdi.

Saraç, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 itibarıyla YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi kapsamında, öğrencilerin burs miktarında artış sağlanacak. Türkiye'nin 100 öncelikli alanında doktora yapan öğrenciler, aylık 2 bin 450 lira burs ile desteklenecek. TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerinden en az ikisini yerine getiren öğrenciler de çift burs alma imkanına sahip olduğundan öğrencilere sağlanan destek rakamı ciddi bir seviyeye ulaşıyor.
Anadolu Ajansı
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