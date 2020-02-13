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Manisa'da bir lise öğrencisi yapay zeka ile yoklama projesi geliştirdi

Manisa Fen Lisesinde bir öğrencinin geliştirdiği yüz tanıma sistemi ile yoklama sistemi TÜBİTAK'a sunuldu- 10. sınıf öğrencisi Zeynep Işıldak: Öğrencilerin kayıtlarıyla birlikte yüzlerinin tam ya da kısmen göründüğü fotoğrafları toplayarak sisteme tanımlıyoruz. Kameramız da bu öğrenciyi gördüğünde yoklama sisteminde 'burada' diye işaretliyor"
 13 Şubat 2020 11:15
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Manisa'da bir lise öğrencisi yapay zeka ile yoklama projesi geliştirdi

- Manisa Fen Lisesinde bir öğrenci, yüz tanıma sistemi ve yapay zekanın kullanıldığı yoklama sistemi geliştirerek TÜBİTAK'a sundu.

10. Sınıf Öğrencisi Zeynep Işıldak, "yapay zeka" araştırmalarına olan ilgisini geçen yıl okulda kurulan bilim ve teknoloji atölyesindeki çalışmalarına yansıttı. Bu alanda aldığı online seminerlerle de kendisini geliştiren Işıldak, kalabalık sınıflarda yoklama işlemini kolaylaştırmak, öğrenci güvenliğini sağlamak için proje geliştirdi.

Bu alanda yurt içindeki ve dışındaki örnekleri de inceleyen Işıldak, benzer çalışmalardaki hataları ve aksayan yönleri tespit edip kendi yazılımını yaptığı sistemle TÜBİTAK'a proje başvurusunda bulundu.

Öğrencilerin farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarının veri tabanında toplanması ve sınıfların girişleri ile okul bahçelerine yerleştirilen nesne tanıma özelliğine sahip kameralara dayanan sistemin prototipinde kedi ve muhabbet kuşlarını kullanan başarılı öğrenci, TÜBİTAK onayının ardından sistemi öğrencilerle hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Zeynep Işıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK'a sunduğu projenin şu anda değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek, "Nesne tanıma kameralarıyla yoklama sistemi kullanan okullara yönelik bir proje bu. Bu konuda bir sistem düzeltmesi geliştirdik. Önceden yüz tanıma sistemi yapılan sınıf yoklamalarındaki hataları tespit ettik." dedi.

Bu sistemi geliştirirken en başta öğrenci güvenliğini göz önünde bulundurduğunu dile getiren Işıldak, şunları kaydetti:

"Okuldan kaçma, birbirinin yerine imza atma gibi olayların önüne geçmek için direkt yüz tanıma sistemiyle bir sistem geliştirmeyi düşündük. Sistem şöyle çalışıyor: Öğrencilerin kayıtlarıyla birlikte 200 ila 500 arası yüzlerinin tam ya da kısmen göründüğü fotoğrafları toplayarak sisteme tanımlıyoruz. Kameramız da bu öğrenciyi gördüğünde yoklama sisteminde 'burada' diye işaretliyor. Kameralarımız hem sınıfların giriş ve çıkışlarında hem de okul bahçelerinde olacak. Derse girmediyse bile okulda olup olmadığını tespit etmek için bu yönlerini düşünerek hazırladık."

Işıldak, proje için TÜBİTAK'a başvuruda bulunduklarını, onaylanması durumunda okullarında uygulanabileceğini ifade etti.

Okulun bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim 2023 vizyonu çerçevesinde hazırladıkları projeyle sınıflardaki yoklama süresinde ciddi tasarruf edeceklerini belirterek, "Yapay zeka ile birlikte kullanılan nesne tanıma programları var, öğrencilerin okula saat kaçta geldiklerini tespit edip aileleriyle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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