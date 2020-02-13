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Konut satışında en çok satılan ilçeler belli oldu

Geçen yıl en çok konut satılan ilçeler sıralamasında başı 955 bin nüfusla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt çekti- 2019 genelinde 33 bin 194 konutun satıldığı Esenyurt'u, 21 bin 120 adetle Çankaya, 20 bin 526 adetle Keçiören, 19 bin 880 adetle Antalya Kepez ve 17 bin 581 adetle Mamak takip etti- En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de Ankara'dan 7, İstanbul'dan 4, Antalya'dan 3, Gaziantep'ten 2, Bursa, Konya, Eskişehir ve Kayseri'den birer ilçe yer aldı
 13 Şubat 2020 11:15
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Konut satışında en çok satılan ilçeler belli oldu

- En çok konut satılan ilçeler arasında 33 bin 194 adetle Esenyurt şampiyon olurken, onu 21 bin 120 adetle Çankaya, 20 bin 526 adetle Keçiören takip etti.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 150 binden fazla olan 159 ilçe arasında geçen yıl en çok konut satılan ilçe 33 bin 194 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarına göre 955 bine yakın nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak açıklanmıştı.

Esenyurt'u bu alanda 21 bin 120 adet satışla Çankaya, 20 bin 526 adetle Keçiören takip etti. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 3'te bulunan ilçeler, nüfus sıralamasında da ilk 3'te yer aldı. Nüfus sahipliğinde Esenyurt'u 944 bin 609 kişiyle Çankaya, 939 bin 161 kişiyle Keçiören izledi.

Konut satışında Antalya Kepez 19 bin 880 adetle dördüncü, Mamak 17 bin 581 adetle beşinci, Bursa Nilüfer 16 bin 98 adetle altıncı, Ankara Yenimahalle 15 bin 566 adetle yedinci, Gaziantep Şahinbey 14 bin 223 adetle sekizinci, Konya Selçuklu 13 bin 744 adetle dokuzuncu, Gaziantep Şehitkamil ise 13 bin 471 adetle onuncu sırada yer aldı.

- İlk 20'de 8 farklı ilden ilçeler yer aldı

En çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de Ankara'dan 7, İstanbul'dan 4, Antalya'dan 3, Gaziantep'ten 2, Bursa, Konya, Eskişehir ve Kayseri'den birer ilçe yer aldı. Sıralamaya üç büyük il dışından ilçelerin girmesi konut sektörünün Anadolu'da da canlı olduğunu gösterdi.

İlk 20'ye giren Antalya Alanya'da 13 bin 12 adet, Muratpaşa'da 12 bin 915 adet, Ankara Etimesgut'ta 12 bin 643 adet, Sincan'da 12 bin 486 adet, Beylikdüzü'nde 12 bin 426 adet, Başakşehir'de 12 bin 223 adet, Pendik'te 12 bin 45 adet, Kayseri Melikgazi'de 11 bin 928 adet, Ankara Altındağ'da 11 bin 301 adet, Eskişehir Tepebaşı'nda ise 11 bin 101 adet konut satıldı.

Konut satışında 10 bin 879 adetle Kadıköy, 10 bin 626 adetle Buca, 10 bin 607 adetle Samsun Atakum, 10 bin 399 adetle Diyarbakır Kayapınar, 10 bin 263 adetle Sancaktepe, 9 bin 623 adetle Şanlıurfa Karaköprü, 9 bin 315 adetle Bursa Osmangazi, 9 bin 159 adetle Elazığ Merkez, 9 bin 13 adetle Kartal, 8 bin 970 adetle Eskişehir Odunpazarı ön sıralarda yer aldı.

Sektör temsilcileri, listede İstanbul dışından ilçelerin ciddi şekilde yer aldığını belirterek, bu durumun, Anadolu'da konut talebinin canlı olduğunu gösterdiğini bildirdi ve "Başta kamu bankalarının faiz düşürmesi, fiyatların uygunluğu ve ekonomik faaliyetlerin canlılığı Anadolu'da yer alan ilçelerde de konut satışlarının yükselmesini sağladı. Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve düşük faiz oranları sayesinde söz konusu rakamların 2020'de de artarak devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- En düşük satış Beykoz ve Tuşba'da

Nüfusu 150 binin üzerinde olan ilçeler arasında en düşük konut satışının gerçekleştiği ilçe, yüksek metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken Beykoz oldu. İlçede geçen yıl boyunca sadece 375 adet konut el değiştirdi. Söz konusu yüksek nüfusa rağmen Van'a bağlı Tuşba 403 adet, Erciş ise 425 adet konut satışıyla bin sınırının altında kaldı.

En az konut satılan ilçeler arasında Şanlıurfa Eyyübiye 1155 adetle dördüncü, Viranşehir 1410 adetle beşinci, Adana Ceyhan 1511 adetle altıncı, Şanlıurfa Siverek 1841 adetle yedinci, Adana Yüreğir 1949 adetle sekizinci, Muş Merkez 1929 adetle dokuzuncu, Siirt Merkez 2 bin 26 adetle onuncu sırada yer aldı.

İstanbul'un düşük konut satılan ilçeleri arasında yer alan Beyoğlu'nda 2 bin 192 adet, Beşiktaş'ta 2 bin 302 adet, Bayrampaşa'da 2 bin 449 adet, Esenler'de 2 bin 909 adet, Sultanbeyli'de 2 bin 951 adet konut el değiştirdi.
Anadolu Ajansı
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