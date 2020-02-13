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Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı

Danıştay Başkanlığı, idari yargı alanındaki içtihatta birlik ve tutarlılığın sağlanması ile kurumsal istişare kültürünün yerleştirilmesi için Bölge İdare Mahkemeleriyle "içtihat paylaşımı" toplantısı yaptı.
 13 Şubat 2020 11:42
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Danıştay'dan 'içtihat paylaşımı' toplantısı

Danıştay'dan yapılan yazılı açıklamada, toplantının, tüm Bölge İdare Mahkemelerinin temsilcileri ile Danıştay Dava Daireleri mensuplarının katılımıyla Kızılcahamam'da düzenlendiği bildirildi.

Danıştay ile Bölge İdare Mahkemelerinin birlikte ve düzenli gerçekleştireceği çalışmaların, içtihat birliği ve beraberliğin sağlanmasında ve bu suretle hukuki güvenlik ilkesinin hayata geçirilerek yargıya olan güvenin pekiştirilmesinde en etkili yöntem olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Yapılan toplantıda, daha önceki çalışmaları değerlendiren katılımcıların süreç içinde ortaya çıkan yeni yargısal problemleri istişare etme imkanına kavuştuğu aktarılan açıklamada, çalışma çerçevesinde oluşan sonuçlara ilişkin hazırlanan raporların katılımcılara sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, her kademeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantının çıktılarının, Danıştay Başkanlığı tarafından kitaplaştırılarak kalıcı hale getirileceği bildirildi.

- İstinafın hukuka dahil edilmesi süreci

Açıklamada, idari yargıda istinaf kanun yolunun Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasayla yargılama hukukuna dahil edildiği anımsatıldı.

İstinaf yargılaması yapacak bölge idare mahkemelerinin de 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçtiği hatırlatılan açıklamada, kanunun uygulamaya girmesiyle daha önce temyiz incelemesi Danıştay Dava Dairelerinde gerçekleştirilen birçok uyuşmazlığın bölge idare mahkemelerinde sonlandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, istinaf sisteminin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, Danıştay içtihatlarının bilinirliğinin sağlanması, farklı Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki olası içtihat farklılıklarının azaltılması için yapılan çalışma ziyaretleri hakkında bilgi de verildi.
Anadolu Ajansı
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