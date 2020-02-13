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Yozgat'ta minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
|13 Şubat 2020 11:59
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ayhan Eroğlu yönetimindeki 66 NH 323 plakalı minibüs, Yozgat-Boğazlıyan kara yolu Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkıp refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada minibüste bulunan Şamil Yürekli ve Lisan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Songül Baran ve Satı Kahraman, ambulanslarla Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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