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Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta 'yavru öte gezegen' keşfedildi

Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldızın çevresinde dönen "yavru öte gezegen" keşfedildi
 13 Şubat 2020 12:15
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Dünya'dan 330 ışık yılı uzakta 'yavru öte gezegen' keşfedildi

Dünya'dan 330 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldızın çevresinde dönen "yavru öte gezegen" keşfedildi.

CNN'in haberine göre, Bukalemun Takımyıldızı yakınında bulunan çok küçük öte gezegene "2MASS 1155-7919 b" ismi verildi.

Rochester Teknoloji Enstitüsünde görevli bilim insanlarının öte gezegeni, Avrupa Uzay Ajansının (ESA) "Gaia" adlı yapay uydusunun verilerini kullanarak keşfettiği belirtildi.

Güneş'ten çok genç, 5 milyon yaşındaki bir yıldızın yörüngesinde dönen öte gezegenle ilgili ayrıntılar, "Research Notes of the American Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

Çalışma ekibinin lideri Annie Dickson-Vandervelde, "Keşfettiğimiz loş, soğuk obje çok genç ve Jüpiter'den sadece 10 kat büyük. Bu da hala oluşum aşamasındaki bebek bir gezegene baktığımız anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Öte gezegenin yıldızına uzaklığı, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 600 katı iken, gelecekte yapılacak gözlemler ile gezegenle yıldızın bu uzaklığı hakkında bilgi edinilmesi umuluyor.
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