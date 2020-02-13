Meteorolojiden çığ uyarısı
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ yaşanması bekleniyor
|13 Şubat 2020 12:55
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Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerdeki kar yağışı sebebiyle 21 Şubat'a kadar eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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