Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|13 Şubat 2020 13:10
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 120.192,97 puana çıktı.
Günün ilk yarısında dar bant içinde sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,23 puan ve yüzde 0,12 artarak 120.192,97 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile sigorta oldu.
Güne sakin başlayan ve en düşük 119.472,47, en yüksek 120.402,05 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 120.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.
Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin de yoğunlaştığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çeyrek altın ne kadar?
13 Şubat 2020 12:49
|Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
13 Şubat 2020 12:14
|Çeyrek altın 500 lirayı aştı
13 Şubat 2020 11:12
|Gram altın 306 lira seviyelerinde
13 Şubat 2020 11:00
|Borsa, güne yatay başladı
13 Şubat 2020 10:03
|Dolar/TL neden yükseliyor?
12 Şubat 2020 22:09
|Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı
12 Şubat 2020 21:16
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
12 Şubat 2020 18:32
|Altında gün sonu fiyatları
12 Şubat 2020 17:38
|Dolar ve avro'da son durum
12 Şubat 2020 17:33