5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu

VELİ, ÖĞRETMENE GÖREVİ BAŞINDA İKEN HAKARET ETTİ, 15 BİN TL PARA CEZASI ALDI Bir öğretmene görevi başında iken hakaret ve tehditlerde bulunan bir veliye; cezaları paraya çevrilerek toplamda 15160 TL para cezası verilmiş olup ayrıca tüm suçlardan ayrı ayrı hükmün geriye bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verilmiştir.