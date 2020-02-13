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5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin (48), otomobilinde av tüfeğiyle başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
|13 Şubat 2020 13:14
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Olay, sabah saatlerinde, Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 07 DHC 94 plakalı otomobilden silah sesi geldiğini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekipler, aracın sürücü koltuğunda, ayakları dışarıda, bacaklarının arasında av tüfeği olan, başından vurulmuş erkek cesediyle karşılaştı.
Cansız bedenin, Halit Y.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halit Y.'nin cesedi, otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Halit Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.
5 yıldızlı otelde restoran müdürü olarak çalışan Halit Y.'nin evli ve 1'i kız olmak üzere 2 çocuğu bulunduğu belirtildi.
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