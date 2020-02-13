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Kapadokya'nın tek kadın şoförü... Şoför Nebahat'ı örnek aldı

Nevşehir'de çocukluğunda hayranlıkla izlediği Yeşilçam'ın unutulmaz filmi "Şoför Nebahat"i örnek alarak taksici olmaya karar veren 2 çocuk annesi Zeliha Demirci, Kapadokya'nın tek kadın taksi şoförü oldu
 13 Şubat 2020 13:26
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Kapadokya'nın tek kadın şoförü... Şoför Nebahat'ı örnek aldı

Nevşehir'de çocukluğunda hayranlıkla izlediği Yeşilçam'ın unutulmaz filmi "Şoför Nebahat"i örnek alarak taksici olmaya karar veren 2 çocuk annesi Zeliha Demirci, Kapadokya'nın tek kadın taksi şoförü oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Şoför Nebahat"i çocukluğunda hayranlıkla izleyen 2 çocuk annesi Zeliha Demirci, kendisinin de taksi şoförü olabileceğini düşünerek taksi şoförü olarak çalışmaya başladı. Kapadokya bölgesinin tek kadın taksi şoförü olan Demirci, "Bu taksiciliğin geçmişine gidersek hani çocukluğumuzda bir şoför Nebahat Türk filmi vardı. Bu hepimizin de izlediği, bildiği bir film. Çocukluğumda onu hayranlıkla izlerdim. Daha sonra Uçhisar Belediye Başkanımız Osman Süslü'nün ticari taksi plakası verdiğini öğrendim. Neden olmasın dedim. Hani çocukluğuma indiğim zaman şoför Nebahat benim hayranlıkla izlediğim bir bayandı. O dönemler bayan şoförlerimiz de yoktu. Ya da biz Nevşehir'de görmüyorduk. Ben de yapabilirim dedim. Sağ olsun Belediye Başkanımız Osman Süslü ile görüşmeye gittiğimde kendisi bana 'Burası Kapadokya, turizm bölgesi' dedi. 'Bayanlarımız ne kadar öne çıkarsa bizler için o kadar güzel olur' dedi. Ve bana destek oldu. Bende bu şekilde başlamış oldum" dedi.

"Erkekler yapamazsın dediler"

Kendisini taksi şoförü olarak çalışmaya başlamayı düşündüğünü etrafında bulunan erkek arkadaşları ve taksicilerle paylaştığını anlatan Demirci, "Çevremde bulunan erkeklere söylediğim zaman çok zor bir iş olduğunu, bayan olarak yapamayacağımı ve vazgeçmemi istediler. Birkaç ay düşündüm. Vazgeçeyim mi yoksa alayım mı dedim. Bu süreçte yapabilir miyim diye tedirginliklerim oldu. Daha sonra bayan çevremle görüştüğümde önce çok şaşırdılar. Bir bayan taksici olarak Kapadokya bölgesinde alışkın olunmadığı için önce karamsar kaldılar, sonrasında destekleriz dediler. Daha güvenilir, aradığımız zaman gece gündüz daha rahat gideriz dediler. Tabii ki taksicilerimizin hepsine de saygı duymak lazım. Hepsi de işlerini en güzel şekilde yapıyorlar. Ama bayan olduğu zaman bayanlara daha özgüven geliyor" diye konuştu.

"Taksime binen iki kere bakıyor"

Kendisinin yakın çevresinin taksicilik yaptığını bildiğini ama tesadüfen taksisine binen yolcuların önce şaşırdıklarını, hatta emin olmak için iki kere baktıklarını ifade eden Demirci, "Taksime tesadüf şekilde binenler önce şaşırıyor. Eğilip iki kez bir daha bakıyorlar. Doğru mu görüyoruz diye. Bunu çok defa yaşadım. Daha sonra mutlu olduklarını, bir bayanın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını, helal olsun diyorlar. Şuana kadar bir zorluk yaşamadım. Anılarım olmadı. Tabii ki taksicilik erkeğe göre daha zor. Benim de zorluklar yaşayacağımı biliyorum. Gece taksiciliğe çıkmaktan tabii ki tedirgin oluyorum. Şuan için neler getireceğini bilmiyorum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Benim gibi öz güveni olan kadınlar da çıksın. Tek olmayım, benden sonra da kadın taksiciler olsun. Ben bir öncülük yaptım. Arkasından ne gelir bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Kapadokya'nın tek kadın taksi şoförünün aracında yolculuk eden Leyla Yüzügüldü ise çok şaşırdığını ama mutlu olduğunu söyledi. Yüzügüldü, "Ben taksi çağırdımda bir kadının geleceğini hiç beklemiyordum. Kadın taksi şoförünü görünce şaşırdım ama mutlu oldum. Bir kadın sürücü ile yolculuk yapmak gerçekten beni çok mutlu etti. Nevşehir için gerçekten çok memnun oldum. Daha güvenli ve özgürce gidebileceğim yerlere gidebilirim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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