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Vali ve belediye başkanından kız isteme merasimi

Devlet himayesinde büyüyen ve farklı illerde yaşamalarına rağmen tesadüfen tanışıp evlilik kararı alan genç çift, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün desteğiyle düzenlenen kız isteme merasimiyle evliliğe ilk adımı attı
 13 Şubat 2020 13:15
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Vali ve belediye başkanından kız isteme merasimi

- Sevgi evlerinde büyüyen ve farklı illerde yaşamalarına rağmen tesadüfen tanışıp yuva kurma kararı alan genç çift, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün desteğiyle evliliğe ilk adımı attı.

Küçük yaşlardan bu yana Düzce'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evlerinde koruma altında büyüyen Umut Aydın ile Yalova'da aynı kaderi paylaştığı Kübra B, yaklaşık 4 yıl önce Bakanlık tarafından İstanbul'da düzenlenen yüzme müsabakasında tanıştı.

Birbirlerine sevgiyle bağlanan gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra evlenme kararı aldı.

Bir işe yerleştirilen Aydın, yuva kurma isteğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım'a iletti. Vali Dağlı ile konuyu paylaşan Yıldırım, evliliğin ilk adımı olan "kız isteme" merasiminin düzenlenmesini sağladı.

Törende damat babası olan Vali Dağlı, kız babası görevini üstlenen Belediye Başkanı Özlü'den Kübra'yı istedi. Olumlu cevap alınınca da kahveler içildi ve söz yüzükleri takıldı.

Evlilik için ilk adımı atan çift, kuracakları ailenin temelini Dağlı ve Özlü'nün şahitliğinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

- "Görevimiz güzel bir ailenin temelini atmak"

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce oğlunu evlendirdiğini, kız isteme konusunda tecrübeli olduğunu belirterek, "Görevimiz bu çocukları bir araya getirip güzel bir yuvanın temellerini hep birlikte atmak. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu konuda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüzün de özellikle oğlumuzun yetişmesinde büyük gayreti var. Kuruluşlarımızda çocuklarımızı yetiştirmek bazen kolay olmayabiliyor. Maşallah Umut hiçbir zaman bize yük olmadı." diye konuştu.

Başkan Özlü de daha önce birçok kez kız istediğini, ilk kez kız verme heyecanı yaşadığını söyledi.

Farklı duygular içinde olduğunu anlatan Özlü, "Hayırlı olsun. Çocuklarımızın evlenmesi, yuva kurmaları, çoluk çocuk sahibi olmaları gerçekten milletimizin birliği, bütünlüğü için son derece önemli. Milli bütünlüğün temel çekirdeği ailedir. İnşallah güzel bir aile kuracaklar, onların da çocukları olacak." dedi.

Gençlerin attığı ilk adıma ev sahipliği yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yıldırım da çiftten daha heyecanlı olduğunu vurgulayarak, gençleri aile kurmak üzere bir araya getirmenin gururunu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Yıldırım, çifti düğünlerinde de yalnız bırakmayacaklarını ifade ederek, bu örnek tabloyu diğer çocuklara da yansıtmaya gayret edeceklerini aktardı.

- "Çok heyecanlandım"

Tanışma hikayelerinin İstanbul'da başladığını anlatan Kübra B. ise "Yüzme yarışmasındaydım. Umut oraya tesadüfen gelmişti, o şekilde tanıştık. Görüşüp, konuşmaya başladık. Bu akşam çok heyecanlandım. Elim ayağım titredi. Ne yapacağımı bilemedim. Bildiğim her şeyi unuttum, anlatamam." sözleriyle, duygularını paylaştı.

Umut Aydın da 12 yıldır Düzce'de yaşadığını belirterek, "Yüzme yarışmasında tanıştık, o gün bugündür beraberiz. Durumu müdürümüze anlattık. Bize yardımcı olmak istedi. Bugün çok mutluyum. Başkanımızdan, Valimizden Allah razı olsun, bir büyüklük yapıp geldiler." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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