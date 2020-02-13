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İstanbul'da hırsızlık ve cinayet azaldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 2017 yılından bugüne 'evden hırsızlık' yüzde 48, 'iş yerinden hırsızlık' yüzde 43,4, 'oto hırsızlığı' yüzde 53,9 ve 'otodan hırsızlık' yüzde 52 azalmıştır. 2018 yılında 0,9 olan günlük cinayet sayısı, 2019'da 0,7'ye düşmüştür
 13 Şubat 2020 13:39
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İstanbul'da hırsızlık ve cinayet azaldı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "2017 yılından bugüne 'evden hırsızlık' yüzde 48, 'iş yerinden hırsızlık' yüzde 43,4, 'oto hırsızlığı' yüzde 53,9 ve 'otodan hırsızlık' yüzde 52 azalmıştır. 2018 yılında 0,9 olan günlük cinayet sayısı, 2019'da 0,7'ye düşmüştür." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesinde başarı sağlayan personele ödülleri, PEKOM Merter Polisevi'nde düzenlenen 9. Dönem Ödül Töreni'nde verildi.

Törende konuşan Çalışkan, İstanbul'un Türkiye'nin kalbi olduğuna işaret ederek, 15,5 milyon ile Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini barındıran İstanbul'un, ülkenin yanı sıra dünyanın da marka şehirlerinden olduğunu söyledi.

İstanbul'un güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği anlamına geldiğine vurgu yapan Çalışkan, İstanbul polisinin görevinin "huzurun ve güvenliğin teminatı olmak ve şehri güvenli şehir haline getirmek" olduğunu dile getirdi.

Çalışkan, İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirme hedefine çok yaklaştıklarını ifade etti.

Bugüne kadar sarf edilen emekler ve uygulamaya konulan projelerin özellikle son üç yıllık istatistiklerine olumlu yansıdığını kaydeden Çalışkan, "2017 yılından bugüne 'evden hırsızlık' yüzde 48, 'iş yerinden hırsızlık' yüzde 43,4, 'oto hırsızlığı' yüzde 53,9 ve 'otodan hırsızlık' yüzde 52 azalmıştır. 2018 yılında 0,9 olan günlük cinayet sayısı, 2019'da 0,7'ye düşmüştür." bilgisini verdi.

- "Yönetemediğimiz ve yönetmekte zorluk çektiğimiz bir algı"

Emniyet Müdürü Çalışkan, İstanbul'un güvenli olduğu iddia edilen birçok marka şehirden daha güvenli hale geldiğini belirterek, bu rakamlarla şöyle anlattı:

"100 bin kişiye düşen suç oranlarına göre, 'evden hırsızlık' Berlin'de 211, Brüksel'de 1907, Londra'da 734, Viyana'da 469 iken, İstanbul'da bu oran 119'dur. 'İş yerinden hırsızlık' Berlin'de 244, Brüksel'de 536, Londra'da 255, Viyana'da 130 iken, İstanbul'da 55'tir. 'Oto hırsızlığı' Berlin'de 159, Brüksel'de 278, Londra'da 378, Viyana'da 37 iken, İstanbul'da 20'dir. Karşılaştırdığımız şehirlerin en büyüğü 8 milyondur. Cinsel suçlarda oran Berlin'de 117, Brüksel'de 283, Londra'da 251, Viyana'da 86 iken, İstanbul'da 39'dur. Ama yönetemediğimiz veya yönetmekte zorluk çektiğimiz bir algı, sanki İstanbul'da kadına şiddet, cinayet veya mala karşı suçlarda bu bahsettiğimiz illerden daha fazla suç varmış gibi böyle bir algı var. Bunlar somut rakamlar."

- "Bu denetim de dostlar alışverişte görsün denetimi değil"

METE projesi sayesinde 2017'den beri 2 milyon 333 bin tutanağın sisteme girildiğini belirten Çalışkan, METE öncesi 10 yılda 90 bin 300 olan denetim sayısının, son 3,5 yılda 405 bine ulaştığını anlattı.

"Bu denetim de dostlar alışverişte görsün denetimi değil." diyen Çalışkan, denetimlerin yerinde yapıldığını, aynı anda eksikliklerin online şekilde ilgili birimlere ulaştığını, çözüm sağlanana kadar eksikliğin sistemde belirgin şekilde durduğunun altını çizdi.

155 Polis İmdat hattı hakkında da bilgiler veren ve bu sistemin teşkilatın yüz akı olduğuna işaret eden Çalışkan, vatandaşa 2 saniye ile 10 saniye arasında yanıt verildiğini kaydetti.

- Kentteki suç oranının dörtte birini 6 ilçe oluşturuyor

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, kentte asayiş yoğunluğunun fazla olduğu 6 ilçede 3-4 ay önce hayata geçen Güven İstanbul projesinin verilerini de paylaştı.

Söz konusu 6 ilçenin Kadıköy, Bağcılar, Küçükçekmece, Fatih, Esenyurt ve Beyoğlu olduğunu belirten Çalışkan, "Bu ilçelerimizin suç oranı yüzde 25'lik suça tekabül ediyor. Bu durum şehrin suç oranın 4'te birine denk geliyor. İlgili arkadaşlarımızla oturduk, değerlendirdik. Bununla ilgili tedbirler hazırladık ve Güven İstanbul isimli projeyi başlattık. Başladığımız tarihten bu tarafa katalog suç dediğimiz önemli suçlardan yüzde 5'lik düşüş somut şekilde sağladık. Bir önceki yıla göre yüzde 10'luk düşüşümüz var. Proje sıkı şekilde devam ediyor. Orada yaşayan vatandaşlarımız da bunu fark etmeye başladı." diye konuştu.

İlerleyen zamanlarda projeyi diğer ilçelerde de devam ettireceklerini vurgulayan Çalışkan, "Bizim var oluş sebebimiz, teşkilat olarak da birey olarak da vatandaşın huzuru, mutluluğu ve vatandaşa olan yardım. Bunun için buradayız. Bunun tersini düşünemeyiz. Vatandaşı üzmek, vatandaşa olumsuz davranmak, kötü davranmak gibi bir şey ne meslek terbiyemize ne görev tanımımıza ne de asırlık teşkilatımıza yakışan bir şey. Bunu yapan hata yapıyor, hata yapanları da cezalandırıyoruz. Bizim var oluş sebebimiz vatandaşın huzuru ve mutluluğudur." diyerek konuşmasını tamamladı.

METE projesinin tanıtım videosunun izlettirilmesinin ardından Çalışkan, başarılı personellere teşekkür ve başarı belgelerini takdim etti.
Anadolu Ajansı
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