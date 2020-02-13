Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kamu görevlilerinin de olduğu 10 kişiye 'rüşvet' gözaltısı
Eskişehir'de idari para cezalarının iptali konusunda rüşvet verildiği iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı
|13 Şubat 2020 13:42
|Yazdır
Eskişehir'de idari para cezalarının iptali konusunda rüşvet verildiği iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, masaj salonu denetimlerindeki idari yaptırım ve para cezalarının iptali için rüşvet verilmesi, aracılık edilmesi ve rüşvet alınması iddialarına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu biri kadın 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava
13 Şubat 2020 13:44
|5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu
13 Şubat 2020 13:14
|Uçak kazası soruşturmasında kabin görevlilerinin ifadesi alındı
13 Şubat 2020 12:45
|Öğrencinin yüzüne tekme atan okul müdürüne dava
13 Şubat 2020 12:10
|Yozgat'ta minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
13 Şubat 2020 11:59
|Diyarbakır anneleri kar altında nöbetini sürdürüyor
13 Şubat 2020 11:40
|'Çok yatır, çok kazan' deyip 30 bin kişiyi dolandırmıştı, yakalandı
13 Şubat 2020 11:29
|Rüşvet operasyonunda tutuklu Profesörün ifadesi ortaya çıktı
13 Şubat 2020 11:26
|Başkent'te kar temizleme ve tuzlama kamyonu devrildi: 1 yaralı
13 Şubat 2020 11:01
|Polis memurunun kullandığı otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
13 Şubat 2020 11:00