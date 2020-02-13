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Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
 13 Şubat 2020 13:44
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Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Anadolu Ajansı
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