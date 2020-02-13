TUS sınav giriş belgeleri yayımlandı
|13 Şubat 2020 14:12
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(13 Şubat 2020)
2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavında, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
23 Şubat 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2020-STS Tıp Tıp Doktorluğu (2. Aşama) sınavında, adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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