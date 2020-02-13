Kar nedeniyle yollar kapanınca muayene olmaya atıyla gitti
|13 Şubat 2020 14:18
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Malatya'nın Darende ilçesinde bir kişi, kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine muayene olmak için 20 kilometre uzaklıktaki evinden hastaneye atıyla gitti.
İlçe kırsalında bulunan Sayfiye Mahallesi'nde oturan ve üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Oruç, muayene olmak için hastaneye gitmek istedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olması üzerine atıyla ilçe merkezindeki hastaneye gitmeye karar veren Oruç, 20 kilometre uzaklığındaki evinden hastaneye atıyla gitti.
Hulusi Efendi Hastanesi Acil Servisi'ne atıyla bir kişinin geldiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını çalıştıramadığı için hastaneye atla gelmek zorunda kaldığını söyledi.
Üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı bulunduğunu aktaran Oruç, "Köyümüzü ilçenin kırsalında kaldığı için kardan dolayı yollar kapalı. Hastaneye gelmem gerekiyordu o nedenle atımla geldim. Hastanedekiler de ilk defa böyle bir şey görünce çok şaşırdılar ama sonra sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Muayene olduktan sonra ilaçlarımı alıp köyüme döneceğim." dedi.
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