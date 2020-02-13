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'Gaybubet evi' operasyonunda FG imzalı saatler bulundu: 19 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı
 13 Şubat 2020 14:22
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'Gaybubet evi' operasyonunda FG imzalı saatler bulundu: 19 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, aranan 21 şüpheliden 19'u yakalandı. 21 hücre evine yapılan baskında örgüt lideri Fetullah Gülen imzalı kol saatleri, sözde "himmet" paraları, çok sayıda dijital materyal ve altın ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla aranan 21 şüphelinin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit edilen 21 hücre evine yönelik bugün düzenlenen baskınlarda, sözde "Eyalet srumluları", "İstanbul İl Sorumlu Yardımcısı", "Polis ve Asker Mahrem Sorumluları" ile daha önce herhangi bir polisiye soruşturma geçirmemiş ByLock kullanıcılarının da aralarında olduğu 19 şüpheli yakalandı. Sahte kimlik kullanan örgüt üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, "gaybubet evi" diye adlandırdıkları hücre evlerinin giderlerini karşılamak ve örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarflara konulmuş hazır halde 46 bin 750 TL, 23 bin 848 Dolar ve 2 bin 400 Euro sözde "himmet" paraları, çok sayıda dijital materyal, altın ile Pensilvanya'da kalan örgüt elebaşı Fethullah Gülen imzalı kol saatleri ele geçirildi.

Hücre evlerinde yapılan operasyonla yakalanan 19 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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