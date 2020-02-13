TFF, Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi
Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığına karar verdi.
|13 Şubat 2020 14:21
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