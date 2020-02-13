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TFF, Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığına karar verdi.
 13 Şubat 2020 14:21
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TFF, Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararını verdi

Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulu, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor kulüplerinin Göztepe - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.
Memurlar.Net
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