Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.' dedi.
|13 Şubat 2020 14:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor.
Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.
Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz."
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