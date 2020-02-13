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Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.' dedi.
 13 Şubat 2020 14:40
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Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor.

Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.

Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz."
Memurlar.Net
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