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Buranın cezaevi olduğuna kimse inanmıyor

Bursa'da bulunan açık cezaevi adeta fabrika gibi çalışıyor. Cezaevinde mahkumlara meslek öğretilip ustalık belgesi veriliyor
 13 Şubat 2020 14:45
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Buranın cezaevi olduğuna kimse inanmıyor

Bursa'da bulunan açık cezaevi adeta fabrika gibi çalışıyor. Cezaevinde mahkumlara meslek öğretilip ustalık belgesi veriliyor.

Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığının imzaladığı protokolle açık cezaevlerinde mahkumlara meslek eğitimi veriliyor. Burada eğitim gören mahkumlar üretim yapıp maaş alırken, aynı zamanda derslere girip kalfalık ve ustalık diploması alıyor. İsteyen mahkumlar da meslek lisesi diplomasını alabiliyor. Gemlik Açık Cezaevinde yatan mahkumlar cezaevinin içinde bulunan 5 farklı atölyede üretim yaparak hem meslek sahibi oluyor hem de kalfalık ve ustalık belgelerine kavuşuyor. Tahliye olan mahkumlar dışarı çıktıklarında ellerinde belgelerle meslek sahibi olmuş oluyor.

Gemlik Cezaevinde üretilen okul sıraları, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Yozgat ve Kırşehir illerindeki okullarda kullanılıyor. Burada 2019 yılında 40 bin takım okul sırası imal edildi. Ayrıca mahkumlar 2019 yılında bin 500 ton siyah zeytin 220 ton zeytin yağını olgunlaştırarak işledi. Bu zeytin ve yağlar Türkiye'deki bütün resmi kurumlara gönderildi. Adeta bir fabrika gibi çalışan Gemlik Açık Cezaevi hapishaneden çok bir fabrikayı andırıyor.

Cezaevinde 750 hükümlünün kaldığını ifade eden Gemlik Açık Cezaevi Müdürü Hasan Torun, "Müstakil açık ceza infaz kurumu olarak görev yapmaktayız. Şu an 550 hükümlüyü sigortalı olarak çalıştırmaktayız. Bu hükümlüler 5 iş kolunda çalışmaktalar. Demir, mobilya, tekstil zeytin atölyesi ve hizmet iş kolu olarak 5 grupta hizmet vermekteyiz. Bu hükümlülerin yıl boyunca meslek kazanmalarını sağlayarak sertifika almaları yönünde de çeşitli çalışmalarımız mevcuttur. Son iki yıldır devam eden mesleki eğitim müdürlüğüyle iş birliği halinde ustalık ve kalfalık belgesi almalarını sağlıyoruz. Hükümlüler iş ve meslek kazanmakta, aynı zamanda teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayarak kalfalık ve ustalık belgesini almaya hak kazanıyorlar. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi alarak tahliye olduktan sonra iş sahibi oluyorlar. Demir atölyemizde 2019 yılında 40 bin takım okul sırası imal ettik. Bursa, İstanbul, Zonguldak, Yozgat ve Kırşehir illerindeki okulların sıralarını biz imal ettik. Türkiye'deki bütün ceza infaz kurumlarındaki zeytin ve yağlarını biz temin ediyoruz. 2019 yılında bin 500 ton siyah zeytin, 220 ton zeytin yağı satışı yaptık" dedi.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu ise, "Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığımızın protokol doğrultusunda Gemlik Açık Cezaevinde kalan hükümlüler için Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi olarak kalfalık imtihanları yaptık. Başarılı olan adayları 12. sınıf öğrencisi olarak mesleki eğitim merkezimize kayıt ettik. Buradaki hükümlüler örgün eğitim öğrencisi oldular. Cezaevinde atölyelerde çalışarak mesleklerini öğreniyorlar. Akşamları da öğretmenlerimiz tarafından kendilerine teorik eğitimler veriliyor. Eğitimlerini tamamlayacaklar isteyen adaylar buradan meslek lisesi diploması alacak" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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