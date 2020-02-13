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Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem süresi yarın sona eriyor

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulan vatandaşların gözlem süresi yarın sona eriyor. Vatandaşların yarın hastaneden çıkışları yapılacak
 13 Şubat 2020 14:49
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Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem süresi yarın sona eriyor

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulan vatandaşların gözlem süresi yarın sona eriyor. Vatandaşların yarın hastaneden çıkışları yapılacak.

Covid-19'un (korona virüsü) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulan vatandaşların gözlem süresi yarın sona eriyor. Test sonuçları negatif çıkan fakat tedbir amaçlı gözetim altında tutulan 42 vatandaşın yarın hastaneden çıkışları yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Çin'den tahliye edilen tüm vatandaşların üçüncü kez alınan numunelerinin de negatif çıktığını duyurmuştu. Koca, uçakta bulunan mürettebatın ve sağlık personelinin ise hastaneden çıkışlarının yapıldığını ve 14 gün gözlem süresini sağlık personeli eşliğinde evlerinde tamamlayacaklarını bildirmişti.
İhlas Haber Ajansı
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