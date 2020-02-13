1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atlasglobal'den bilet ücreti açıklaması

Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi'nden yapılan açıklamada, 'Atlasglobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor.' ifadeleri kullanıldı
 13 Şubat 2020 15:07
Yazdır
Atlasglobal'den bilet ücreti açıklaması

milliyet.com.tr'den Derin Gökçe'nin habesine göre; Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Çalışanların ve vatandaşların bilet ücreti iadelerinin yapılacağını söyleyen Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Ödeme tarihleri için hukuk departmanımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

UÇUŞLARI 26 ARALIK TARİHİNE KADAR ERTELEMİŞTİ

Atlasglobal geçen kasım ayında mali yapısındaki problemlerden dolayı uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelemişti.

ATLASGLOBAL AVRUPA'DA NERELERE UÇUYOR?

Atlas Global Avrupa'da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih'e de hizmet veriyordu.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankapark'a yeni işletmeci geliyor
13 Şubat 2020 10:33		 Komisyon sınırlandı 13 milyar cepte kalacak
13 Şubat 2020 08:35
Atlasglobal'in iflas ettiği ve çalışanlarına bilgilendirme yaptığı iddia edildi
12 Şubat 2020 17:25		 Türkiye, marka ve patent karnesinde tarihi zirveyi gördü
12 Şubat 2020 15:00
Küçük işletmeler tarımsal üretimde denge unsuru olabilir mi?
12 Şubat 2020 10:10		 100 bin aileye daha ucuz elektrik
12 Şubat 2020 07:21
Mücevherci DİR'eniyor!
12 Şubat 2020 06:51		 Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
11 Şubat 2020 09:34
WhatsApp üzerinden alışveriş dönemi başlıyor
11 Şubat 2020 07:20		 Türkiye'den iki marka dünya perakende listesinde
10 Şubat 2020 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:38 - FETÖ'nün 'adliye mahrem yapılanması' operasyonunda 4 zanlı serbest15:37 - Hatay Yayladağı'nda eğitime sis ve buzlanma engeli15:31 - Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı15:30 - Doğu Karadeniz için çığ uyarısı15:26 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:23 - Adana'da FETÖ sanığı 2 eski öğretmene tahliye15:22 - Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı15:12 - Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 60 bini aştı15:11 - 'Bakanlar, konuşmak yerine düşünmeye ağırlık vermeli'15:09 - Bakan Akar'dan İdlib açıklaması
15:07 - Atlasglobal'den bilet ücreti açıklaması15:04 - İBB'nin yemek bütçesi: 235 milyon lira14:50 - İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!14:49 - Çin'den tahliye edilen vatandaşların gözlem süresi yarın sona eriyor14:45 - Buranın cezaevi olduğuna kimse inanmıyor14:40 - Bakan Albayrak: Büyüme trendi başladı14:36 - Büyükada'da zam sonrası Adakart kuyruğu14:22 - 'Gaybubet evi' operasyonunda FG imzalı saatler bulundu: 19 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Adliye tosuncuğu İstanbul'da yakalandı
Ankapark'a yeni işletmeci geliyor
Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 27 şüpheliye gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 4
öğretmenlerin veli ziyareti yapması 1
takipten çıkarmak 3
waffle 3
iş yerinde her gelenle çay içme hastalığı 2
Türkü 1
çalışma hayatının altın kuralları 2
şu an çalan şarkı 4
karadul örümceğinin iyi niyeti 2
iş bankası hisseleri diyanet'e devredilsin 2
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Rize Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ünv. Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam