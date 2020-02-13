'Bakanlar, konuşmak yerine düşünmeye ağırlık vermeli'
Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Bakanlar, konuşmak yerine düşünmeye ağırlık vermeli dedi.
|13 Şubat 2020 15:11
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Sabah Gazetesi Ankara temmsilcisi Okan Müderrisoğlu bugün ki yazısında, Sistemik kripto unsurlar, kamusal her işlemde zihin bulandırmaya, hedef saptırmaya ve maalesef kendilerini gizlemeye devam ettiklerini söyledi.
Bilhassa görevdeki bakanlar ve ekipleri ile AK Parti ikliminde siyasi varlık bulan tüm isimler, konuşmak yerine biraz durup düşünmeye ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.
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