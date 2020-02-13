Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
|13 Şubat 2020 15:22
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Nişantaşı'nda bir mekanda düzenlenen tanıtım programında kameralar karşısına geçen Levent, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.
Levent yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Dostlarım gelerek 'bir bebek bezi markası için seni oynatmayı düşünüyoruz' dediler. Ben de 'bu bir şaka olmalı her halde, şaka yapıyor olmalısınız' dedim. 'Senin çocuklara karşı hassas olduğunu biliyoruz' dediler. 'Biz katkısız bir bebek bezi yapıyoruz' dediler.
Lütfen oyunculuğumla dalga geçmeyin 😁😁😁Haluk Levent (@haluklevent) February 12, 2020
Valla kızarım.. pic.twitter.com/545ncAuhVO
İncelemek için fabrikasına kadar gittim. Her şeyi inceledim, ondan sonra oturup pazarlık yapıp anlaştık. Benim tanıdığım uzman kişiler de raporları incelediler. Bana daha önce de birçok reklam filmi geliyordu ancak önce güven söz konusuydu.
Beni sevenlerin güvenini boşa çıkartmamam gerekiyor. Anlaşma yaparken bir şartımın olduğunu söyledim.
Her ay 200 öğrenciye burs şartı!
'O şartım ise 200 öğrencinin her ay 300 TL burs parasını yatıracaksınız' dedim. Ve bugünden itibaren o öğrencilerin bursları yatmaya başladı.
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