Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
Doğu Karadeniz için çığ uyarısı yapıldı
|13 Şubat 2020 15:30
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Doğu Karadeniz için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı nedeniyle dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, çığ riski nedeniyle ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.Artvin'de çığ düştü! 20 araç yolda kaldı
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