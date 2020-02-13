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Beş ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi

Siirt, Kayseri Bünyan, Adıyaman Sincik, Hatay Yayladağı ve Bitlis Ahlat'ta okullar yarın da tatil edildi
 13 Şubat 2020 16:40
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Beş ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun sis ve buzlanma olayı yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak yarın ilçe genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği kaydedilen açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

- Antakya-Yayladağı kara yolunda buzlanma

Bu arada, Antakya-Yayladağı kara yolunda birçok araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Araçlar ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı kara yolu, zaman zaman trafiğe kapandı.

Yolda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, ilçedeki bazı tarım arazilerinde ekili ürünler ve meyve ağaçları buzlanma nedeniyle zarar gördü.

-Ahlat'ta okullar yarın da tatil edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 14 Şubat Cuma günü de (yarın) tatil edildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde 14 Şubat Cuma günü (yarın) ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İlçe de böylelikle hafta içi 5 gün boyunca eğitime ara verilmiş oldu.

-Sincik'te okullar tatil edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı okullar Cuma günü tatil edildi.

Tatille ilgili Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

-Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eğitime kar engeli

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

-Siirt'te okullar tatil edildi

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt merkez ve merkeze bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı, ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde devam eden kurslara da bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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