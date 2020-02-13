FETÖ'nün 'adliye mahrem yapılanması' operasyonunda 4 zanlı serbest
|13 Şubat 2020 15:38
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Sivas merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "adliye mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muhasebeci M.D, sağlık müdürlüğünden ihraç edilen E.Ç, infaz koruma memuru T.Y. ve muhasebeci A.E, Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan zabıt katipleri R.D. ve A.Ü, infaz koruma memuru S.M. ve ihraç edilen cezaevi müdürü H.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan ve "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat" kullandığı tespit edilen 8 şüpheli Sivas, Kayseri ve Aksaray'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
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