1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siyanürle anne ve babasını öldüren zanlı tahliye olmak istemedi

İzmir'de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık, mahkeme başkanının "Tahliye etmemizi ister misin?" sorusuna, "Tahliye olsam nereye gideceğim ki, ben rahatım" diye karşılık verdi.
 13 Şubat 2020 15:46
Yazdır
Siyanürle anne ve babasını öldüren zanlı tahliye olmak istemedi

İzmir'de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık, mahkeme başkanının "Tahliye etmemizi ister misin?" sorusuna, "Tahliye olsam nereye gideceğim ki, ben rahatım" diye karşılık verdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın (21) yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve davanın müştekisi durumunda bulunan kardeşi Emir Can Kalkan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme' ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz" ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Mahmut Can Kalkan'ın kardeşi Emir Can Kalkan ise raporu kabul etmediğini ifade ederek daha detaylı bir rapor hazırlanmasını istedi.

"Siyanürün tadına bakmak istiyordum"

Tanık M.E.'nin polise verdiği ifadede, Mahmut Can'ın kendisinden birkaç ay arayla siyanür ve reçete ile satılan bir takım ilaçları temin etmesini istediğini ancak bunları temin etmediğini söyleyen mahkeme başkanı, Mahmut Can Kalkan'a ifadeyle ilgili diyeceklerini sordu. Arkadaşı M.E.'den siyanür istediğini doğrulayan Mahmut Can Kalkan, "Siyanürü anne ve babamı öldürmek için değil denemek için istemiştim. Siyanürün tadına bakmak istiyordum" diye yanıtladı.

Mahkeme başkanının "Seni tahliye etmemizi ister misin?" sorusuna, "Tahliye olunca nereye gideceğim ki" diye yanıt veren Mahmut Can Kalkan, "Ev güzel (cezaevi), ben rahatım. Ama beni tekli koğuşa atmasınlar" ifadelerini kullanarak tahliyesini istemediğini söyledi.

4 yaşındaki kardeşi Mehmet Taha Kalkan'ın fotoğrafını istemesi üzerine, müşteki avukatı kendisine fotoğrafı uzatırken Mahmut Can Kalkan bu sırada kısa süreli baygınlık geçirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporun yeterli olmadığına kanaat getirerek İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeni rapor alınması için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmişti. 16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan sıvıyı içmeyi reddederken, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan (4) ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Zanlı Mahmut Can Kalkan, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı kamerada
13 Şubat 2020 17:23		 Bakırköy savcısı 'dolandırıcılık'tan tutuklandı
13 Şubat 2020 17:14
Polis memuruna rüşvet tutuklaması
13 Şubat 2020 17:10		 Öğrenciye tekme attığı iddia edilen müdürden açıklama
13 Şubat 2020 17:04
Yalova Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
13 Şubat 2020 16:35		 Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, kablo hırsızlarını yakaladı
13 Şubat 2020 16:04
445 yıllık Selimiye Camii'nin kapılarına isimlerini kazıdılar
13 Şubat 2020 15:48		 Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik dava
13 Şubat 2020 13:44
Kamu görevlilerinin de olduğu 10 kişiye 'rüşvet' gözaltısı
13 Şubat 2020 13:42		 5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu
13 Şubat 2020 13:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:26 - Altın tüm zamanların rekorunu kırdı17:23 - Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı kamerada17:17 - Dövizde gün sonu fiyatları17:14 - Bakırköy savcısı 'dolandırıcılık'tan tutuklandı17:10 - Polis memuruna rüşvet tutuklaması17:04 - Öğrenciye tekme attığı iddia edilen müdürden açıklama16:59 - Bakan Varank: Yerli otoya büyük teveccüh var16:57 - CHP'li Özel'den 'İş Bankası hissesi' açıklaması16:48 - Depremde hasar gören vergi dairesi yıkılacak16:40 - Beş ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi
16:35 - Yalova Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı16:30 - Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı16:21 - CNN Türk yayınına katılan iki CHP'li isme ihraç istemi16:15 - 'Çocukların soru çözmesini değil sorun çözmesini önemsiyoruz'16:11 - Japonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm16:07 - Shane Larkin, kimlik kartını Bakan Kasapoğlu'ndan aldı16:04 - Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, kablo hırsızlarını yakaladı16:00 - Anayasa Mahkemesi çok sayıda kanun ve kararnameyi gündeme aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Adliye tosuncuğu İstanbul'da yakalandı
Ankapark'a yeni işletmeci geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ütopya 1
kadın kadına takılmak 6
az olsun temiz olsun 3
Fight Club 1
nick'in anlamı 1
ihtira beratı 1
fırsat vermek 1
kartı bloke etmek 2
derule 1
Türkü 1
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Rize Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ünv. Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam