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445 yıllık Selimiye Camii'nin kapılarına isimlerini kazıdılar

Selimiye Camii'nin tarihi kapısına isim kazınmasına soruşturma
 13 Şubat 2020 15:48
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445 yıllık Selimiye Camii'nin kapılarına isimlerini kazıdılar

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği 445 yıllık Selimiye Camii'nin tarihi kapılarına kazınan yazılara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde, pencere kapılarına yazılar ve çeşitli karalamalar yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan kapıların üzerine bazı vatandaşlar tarafından yazılar yazıldı.

Hergün yüzlerce ziyaretçi alan tarihi camide, tarihi dokuya yapılan zararı tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, pencere kapılarını onarmak üzere atölyeye götürdü.

Konuyla ilgili konuşan Vakıflar Bölge Müdür Osman Güneren, kültüre ve tarihe karşı bilincin arttırılması gerektiğini belirtti.

Yaptıkları kontrollerde bu ve benzeri istenmeyen durumlara karşı tespitlerinin olduğunu dile getiren Güneren, "Bu istenmeyen durumlardan bir tanesi de Selimiye Camii'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kepenklerinde, ahşap elemanlara çeşitli yazılar yazılması. Bunları tespit ettik. Ustalarımız geldiler, kapıları yerinden kaldırıp söktüler. Şimdi bu kapılar elden geçecek, zımparalanacak, üstündeki yazılar silinecek ve daha sonra boyası ve cilası atılarak tekrardan yerine kapılar konulacak" dedi.

Yaşanan olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarihi dokuya zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı. Pencere kapılarında görülen yazılar kazınarak yazılan isimlerin yanında, kalp içine yazılan büyük baş harflerle aşk ilanlarıyla tarihi yapıya büyük zarar verildiği görüldü.
DHA
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