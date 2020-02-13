CNN Türk yayınına katılan iki CHP'li isme ihraç istemi
CNN Türk yayınına katılan Kocasakal ve Sevigen CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
|13 Şubat 2020 16:21
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Boykot kararına rağmen CNN Türk yayınına katılan CHP'li Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Yeniçağ'ın aktardığı habere göre, CHP üyesi Ümit Kocasakal ile Mehmet Sevigen, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Kocasakal, geçtiğimiz günlerde CHP'nin CNN Türk'e çıkmama kararına uymayarak kanalın programına katılmıştı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk'e boykot kararı aldıklarını açıklamıştı. "CHP'li hiç kimse, yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz, CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak" diyen Özkan, yayınlara çıkanlar hakkında bir müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruya, "CHP'li hiçbir arkadaşımız çıkmaz" yanıtını vermişti.
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