Depremde hasar gören vergi dairesi yıkılacak
BÜYÜKÇEKMECE Vergi Dairesi, Silivri'de meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak
|13 Şubat 2020 16:48
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BÜYÜKÇEKMECE Vergi Dairesi, Silivri'de meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak.
Dizdariye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından binanın yıkılarak yeniden yapılması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli teklif plan değişikliği hazırlandı. Hazırlanan rapor İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sunuldu. 62 nolu rapor komisyon tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Teklifin bugün İBB meclisinde oylanarak kabul edilmesi bekleniyor.
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