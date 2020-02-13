Bakan Varank: Yerli otoya büyük teveccüh var
Bakan Varank: (Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var
|13 Şubat 2020 16:59
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır."
"(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."
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