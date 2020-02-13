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Polis memuruna rüşvet tutuklaması
Denizli'nin Çal ilçesinde karakolda görevli polis memuru, denetimli serbestlik mahkumundan yerine imza atması karşılığında rüşvet aldığı iddiası ile tutuklandı.
|13 Şubat 2020 17:10
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Denizli'nin Çal ilçesinde karakolda görevli polis memuru, denetimli serbestlik mahkumundan yerine imza atması karşılığında rüşvet aldığı iddiası ile tutuklandı.
Çal ilçesinde karakolda görevli bir polis memurunun, belli bir süre önce denetimli serbestlik mahkumundan yerine imza atması karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi. Şikayet üzerine takibe alınan görevli polis memuru O.İ., mahkum yerine imza attığı sırada diğer polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan ve yapılan sorgulamaların ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından polis memuru O.İ. tutuklandı.
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