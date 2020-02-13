Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|13 Şubat 2020 17:17
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0360
|6,0370
|6,0590
|6,0600
|Avro
|6,5820
|6,5830
|6,5740
|6,5750
|Sterlin
|7,8040
|7,8430
|7,8670
|7,9070
|İsviçre Frangı
|6,1700
|6,2010
|6,1730
|6,2040
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0100
|6,0700
|6,0300
|6,0900
|Avro
|6,5550
|6,6250
|6,5450
|6,6150
|Sterlin
|7,7700
|7,9140
|7,8200
|7,9720
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