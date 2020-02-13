Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
|13 Şubat 2020 17:26
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 306 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 306 bin 270 lira, en yüksek 306 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 306 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 504 milyon 437 bin 171,12 lira, işlem miktarı ise 1.664 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 513 milyon 778 bin 793,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|304.300,00
|1.566,40
|En Düşük
|306.270,00
|1.566,00
|En Yüksek
|306.700,00
|1.575,50
|Kapanış
|306.700,00
|1.575,05
|Ağırlıklı Ortalama
|306.420,00
|1.572,97
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|504.437.171,12
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.664,24
|Toplam İşlem Adedi
|31
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