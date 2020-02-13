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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 499,00 liradan işlem gördü
 13 Şubat 2020 17:34
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 307,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 499,00 lira, Cumhuriyet altını 2.044,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 307,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 304,00 304,20 307,00 307,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.003,00 2.024,00 2.023,00 2.044,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 277,30 281,30 280,00 284,00
Lira(Tam) Ziynet 1.958,00 1.978,00 1.977,00 1.997,00
Yarım Ziynet 979,00 989,00 989,00 999,00
Çeyrek Ziynet 489,00 494,00 494,00 499,00
Anadolu Ajansı
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