Pistten çıkan uçak soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesi alındı
|13 Şubat 2020 17:37
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, uçakta yardımcı pilot olarak görev yapan F.P'nin tedavi gördüğü hastanede şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında polis ekipleri, hastanede tedavi altında olan yardımcı pilot F.P'nin şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen yardımcı pilot F.P'nin tercüman eşliğinde ifadesi alındı.
Yardımcı pilota kazanın nasıl olduğu, pisti neden pas geçmedikleri gibi sorular yöneltildiği öğrenildi.
Öte yandan uçağın kaptan pilotu M.A'nın ise henüz ifadesinin alınmadığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kazaya ilişkin M.A. ve F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
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