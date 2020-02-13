PFDK, Trabzonsporlu Sörloth'un cezasını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
|13 Şubat 2020 17:38
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Sörloth'a, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan çeyrek final rövanş müsabakasında forma giyemeyen Sörloth, ayrıca Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.
PFDK Kararları -13.02.2020TFF (@TFF_Org) February 13, 2020
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