1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Matematik şampiyonu' Elanur bilim insanı olmak istiyor

Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi 10 yaşındaki Elanur Akıncı, Türkiye'nin gündemine oturdu
 13 Şubat 2020 17:57
Yazdır
'Matematik şampiyonu' Elanur bilim insanı olmak istiyor

Kanada merkezli düzenlenen ve 7 bin 328 kişinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda birinci olan İzmirli 10 yaşındaki Elanur Akıncı, gelecekte bilim insanı olmayı hedefliyor.

Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elanur Akıncı, matematik yarışmalarında gösterdiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Birçok yarışmada derece elde eden ve son olarak Kanada merkezli düzenlenip farklı ülkelerden 7 bin 328 öğrencinin katıldığı "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda dünya birincisi olan Elanur'un bu başarısı sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Haberlerin ardından Twitter'ın Türkiye'nin en çok konuşulan konuların yer aldığı Trend Topic listesinde "ElanurAkıncı" etiketi ilk sıraya yerleşti.

Okulunda basın mensuplarına açıklama yapan Elanur Akıncı, haberlerin ardından birçok tanıdığının kendisini arayıp tebrik ettiğini belirterek Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Matematik dersini özellikle çok sevdiğini ve bu alanda ilerlemeyi hedeflediğini anlatan Akıncı, "Daha önce yarışmalarda başarı elde ettim. Ama Uluslararası Caribou Matematik Yarışması çok farklı. Sorular çok kolay geldi, başarılı olmayı bekliyordum. Bundan sonra da aynı şekilde çalışıp gelecekte bilim insanı olmak istiyorum. Umarım ülkemi her zaman başarıyla temsil ederim."

Akıncı, desteklerinden ötürü öğretmeni Gülsüm Ceylan ve ailesine teşekkür etti.

Anne Kezban Akıncı da kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.

- "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"

Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, dünya çapında internet ortamında düzenleniyor.

Yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçebiliyor.

10 yaşındaki Elanur, matematik yarışması'nda dünya birincisi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
13 Şubat 2020 15:22		 Kar nedeniyle yollar kapanınca muayene olmaya atıyla gitti
13 Şubat 2020 14:18
Kapadokya'nın tek kadın şoförü... Şoför Nebahat'ı örnek aldı
13 Şubat 2020 13:26		 AFAD, Elazığ depremi için toplanan yardım miktarını açıkladı
13 Şubat 2020 13:22
Vali ve belediye başkanından kız isteme merasimi
13 Şubat 2020 13:15		 Meteorolojiden çığ uyarısı
13 Şubat 2020 12:55
Artvin'de çığ düştü! 20 araç yolda kaldı
13 Şubat 2020 12:43		 2020'de gözler, 6 bin yıllık miras Patara'da olacak
13 Şubat 2020 12:16
Fatih Terim'in acı günü
13 Şubat 2020 10:44		 Bir tonluk boğa kaçtı, trafiği birbirine kattı
13 Şubat 2020 10:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:53 - 12 ilde eğitime kar engeli... Okullar tatil edildi18:49 - Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 4 tahliye18:44 - Arızalı ürün satan masrafı öder18:40 - İBB, Kanal İstanbul çed raporunun iptali için dava açtı18:36 - Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüştü18:30 - Komisyon sınırlandı 13 milyar cepte kalacak18:28 - Yurtlarda öğrenci dışı kalanlar vergi verecek18:24 - YÖK'te 'coğrafyacı akademisyenler' ile toplantı yapıldı18:22 - Polisin 'Neden kaçtın?' sorusuna sürücünün yanıtı: Yüzüm yok18:16 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:09 - Engelli raporu vermeyen doktora bıçakla saldırdı18:05 - FETÖ'nün 'Malezya imamı'nın tutukluluğuna devam17:57 - 'Matematik şampiyonu' Elanur bilim insanı olmak istiyor17:49 - Köy muhtarı ve güvenlik korucusuna PKK'dan gözaltı17:47 - Engelli öğretmen atamasında 21 kontenjan boş kaldı17:45 - FETÖ'nün, KKK Konya izdivaç sorumlusuna adli kontrol17:38 - PFDK, Trabzonsporlu Sörloth'un cezasını açıkladı17:37 - Pistten çıkan uçak soruşturmasında yardımcı pilotun ifadesi alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Adliye tosuncuğu İstanbul'da yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masal 5
tavuk çorbası 1
yaraya tuz basmak 4
19 suç kaydının olması bir insanı kötü yapmaz 5
savcının adliye çalışanlarını dolandırıp kaçması 1
kadir şeker 3
Adalar Hattı'na 100 zam yapılması 5
beğenmemek 2
12.02.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 8
kat irtifakı 5
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Rize Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ünv. Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam