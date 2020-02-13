FETÖ'nün 'Malezya imamı'nın tutukluluğuna devam
|13 Şubat 2020 18:05
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Malezya imamı" olduğu ileri sürülen Arif Komiş'in "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Komiş ve avukatı katıldı.
Bank Asya'daki hesap hareketleri sorulan Komiş, bankayı 2004-2016 yılları arasında kullandığını, işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirdiği için raporda farklı hesapların aktif gözüktüğünü söyledi.
Komiş, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitlerin sorulması üzerine ise bu iddianın doğru olmadığını, WhatsApp dışında herhangi bir uygulamayı kullanmadığını öne sürdü.
Söz alan sanık avukatı ise söz konusu raporda Komiş'in Bank Asya'daki hesabını talimatlar doğrultusunda açtığı iddialarının doğru olmadığını savunarak, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.
Sanık ise 5 aydır tutuklu olduğu için psikolojisinin bozulduğunu ve eşinin hiçbir geliri olmadığı için kendisine ihtiyacı olduğunu savunarak tahliyesini istedi.
Bazı eksik evrakların giderilmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasını ve çeşitli tanık beyanlarının alınmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Dava, 13 Nisan'a ertelendi.
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