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Engelli raporu vermeyen doktora bıçakla saldırdı

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan'a kendisine engelli raporu vermediğini iddia ederek bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Mustafa A., gözaltına alındı.
 13 Şubat 2020 18:09
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Engelli raporu vermeyen doktora bıçakla saldırdı

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan'a kendisine engelli raporu vermediğini iddia ederek bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Mustafa A., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimlik katındaki makam odasında meydana geldi. Mustafa A. engelli raporu alabilmek için üniversitenin Sağlık Kurulu Heyeti'ne başvurdu. Yapılan başvuru sonucu heyet, Mustafa A.'nın yüzde 30 derecede engelli olduğuna karar verdi. Mustafa A., engelli maaşı alabilmek için kendisine verilen rapordaki derecenin yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Talebi kabul edilmeyen Mustafa A., hastaneye tekrar gelerek Sağlık Kurulu Heyeti doktorlarından birini tehdit etti. Mustafa A. tehdit ettiği doktorla beraber Sağlık Kurulu Heyeti Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan'ın bulunduğu başhekimlik katına çıktı. Dr. Kayhan'ın odasına aniden giren Mustafa A., üzerindeki bıçağı çıkardı. Saldırgan, olay sırasında odada bulunan kişiler tarafından etkisiz hale getirildi. Mustafa A.'nın bıçağı doktora değil kendisine zarar vermek için yanında getirdiğini söylediği öğrenildi. Saldırganın psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Mustafa A.'nın olayda kullanmaya çalıştığı bıçak da polis tarafından delil olarak alındı.
DHA
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