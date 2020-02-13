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YÖK'te 'coğrafyacı akademisyenler' ile toplantı yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), coğrafyanın üniversitelerdeki mevcut durumunu ele almak üzere "coğrafyacı akademisyenler" ile bir araya gelindiğini bildirdi
 13 Şubat 2020 18:24
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YÖK'te 'coğrafyacı akademisyenler' ile toplantı yapıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), coğrafyanın üniversitelerdeki mevcut durumunu ele almak üzere "coğrafyacı akademisyenler" ile bir araya gelindiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki toplantıya, Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ertek, rektörler, dekanlar, bölüm başkanları ile YÖK yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Saraç'ın açılış konuşmasının ardından Ertek de bir sunum yaptı. Sunumda Ertek, YÖK tarafından program isimlerindeki karışıklığa son vermek amacıyla yapılan yeniden düzenlenmeye ilişkin kamuoyunun değerlendirmesine açılan taslak çalışmaya dair coğrafya özelinde önerilerde bulundu.

Söz alarak soru, görüş ve önerilerini YÖK Başkanı Saraç'a ileten katılımcılar da toplantıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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