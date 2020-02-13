1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Gelinim olur musun'un Sinem'in cezası belli oldu

"Gelinim olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş'ın, polis memurlarına mukavemet gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar verildi. Sanık Sinem Umaş, polis memurlarına karşı "Görev yaptırmama için direnme" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
 13 Şubat 2020 19:07
Yazdır
'Gelinim olur musun'un Sinem'in cezası belli oldu

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan şikayetçi polis memurlarının avukatı, "Sanık hakkında ceza artırımı yapılarak hüküm kurulsun" dedi.

"OLAY MAĞDURU MÜVEKKİLİMİZDİR"

Sanık Sinem Umaş'ın avukatı ise olay gününe ilişkin olarak, "Olay anlatıldığı gibi değildir. Olay mağduru müvekkilimizdir. Öncelikle beraatini, mahkeme aksi düşüncedeyse, lehe olan hükümlerin kurulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

3 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme kararını açıklayarak, sanık Sinem Umaş'ı "Görev yaptırmama için direnme" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Umaş'ın kişiliği ve sosyal durumunu dikkate alarak verilen cezayı 3 bin lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, sanık Sinem Umaş'a verilmiş olan adli para cezasının 10 eşit taksit halinde ödenmesine hükmetti. Mahkeme, sanık Umaş'ın "Kamu malına zarar verme" ve "Kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.

İDDİANAME:

İddianamede, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli olan müştekiler Kadir K. ve Kerem A'nın, 15 Aralık 2018'de saat 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtiliyordu. Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri anlatılıyordu. İmza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle yaşanan tartışmada Sinem Umaş'ın, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım." şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürülüyordu. Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı, polis Kerem A.'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A.'nın yaralandığı belirtiliyordu. Sanık Sinem Umaş'ın "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep ediliyordu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bitlis HDP İl Başkanı gözaltına alındı
12 Şubat 2020 19:41		 Yüksekokuldan 100 bin liralık eşya çalan şüpheli yakalandı
12 Şubat 2020 19:35
Damacanaya idrarını yaptığı iddia edilen sucu serbest
11 Şubat 2020 20:28		 Avukat'a hakaret eden gazeteci hakim karşısına çıktı
11 Şubat 2020 20:18
Polise 'Seninle uğraşacağım' diyen kadına soruşturma
11 Şubat 2020 20:13		 İhaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
09 Şubat 2020 16:46
Ceren Özdemir'in katili 3. kez hakim karşısına çıkacak
08 Şubat 2020 23:43		 Pilotların kan örneği alınacak
08 Şubat 2020 23:38
Yasa dışı bahis yalanıyla 2 milyon 165 bin lira vurgun
08 Şubat 2020 20:43		 Terör estiren kızlar adli kontrolle serbest kaldı
08 Şubat 2020 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:41 - Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı20:37 - Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı20:33 - Jandarmadan atlı birlik paylaşımı20:29 - Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi20:25 - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem20:21 - Kavga sonrası gözaltına alınan Reynmen, isyan etti20:17 - İBB'den '235 milyonluk antrikotlu yemek' iddiasına yanıt20:13 - 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu20:09 - Minibüs şoförü seyir halindeyken telefonla mesajlaştı20:05 - İdlib'den Türkiye sınırına doğru göç devam ediyorlar
20:01 - Türk Telekom CEO'su yanıtladı: Altyapı paylaşılıyor mu?19:57 - İtfaiye eri 7 gündür çığ altında19:53 - Konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor19:49 - Kişi başı bireysel bağış ve yardım miktarı 303 TL19:45 - Ankara'da trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 31,2 azaldı19:41 - Nefise öğretmen öğrencilerinin dünyasını aydınlatıyor19:35 - Apple'dan aldığı ödülü depremzedelere bağışladı19:31 - İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den 678 sayılı KHK'nin bazı hükümlerine iptal
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
İstanbul'da, tuvalet ücretlerinde % 50 indirim!
CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Haluk Levent şartlı olarak bebek bezi reklamında oynadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hürriyet gazetesi'nin logosunu değiştirmesi 3
moonbow 6
müşkülpesent 2
sorloth'un 1 maç ceza alması 2
gülümseme 2
hakim ziyech 2
alemeti farika 3
19 suç kaydının olması bir insanı kötü yapmaz 5
özel mesaj almak istemeyen insan 4
çeyrek altının 500 lirayı geçmesi 3
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Rize Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ünv. Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam