Bakan Albayrak: Nükleer enerjinin kahramanları mezun oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya'da eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu açıkladı.
|13 Şubat 2020 19:11
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerden bir grubun daha Rusya'da eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 60 yıllık nükleer enerji hayalinin gerçek kahramanları olacak gençlerimizden bir grup daha Rusya'da eğitimlerini tamamladı ve mezun oldu.
Edindiğiniz bilgi ve tecrübelerle, bu teknolojiyi ülkemizin kazanması için gerçekleştireceğiniz çalışmaları dört gözle bekliyoruz" dedi.
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