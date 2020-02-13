Van-Başkale kara yolu ulaşıma kapatıldı
Van Valiliği, kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
|13 Şubat 2020 19:23
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Van Valiliği, kar ve tipi nedeniyle Van-Başkale kara yolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Van-Başkale kara yolunun Güzeldere mevkisi, saat 18.40 itibarıyla kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Vatandaşlar, söz konusu yolu kullanmamaları konusunda uyarıldı.
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