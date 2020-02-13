İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST'te yarışacak
|13 Şubat 2020 19:31
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"TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı öncülüğünde düzenlenecek "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nda birinci olan takımlara 10 bin lira ödül verilecek.
AFAD'dan yapılan açıklamada, geçen yıl 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile dünyanın en büyük havacılık etkinliği olmayı başaran TEKNOFEST'in, bu yıl Gaziantep'te yapılacağı hatırlatıldı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin en önemli ayağını teknoloji yarışmalarının oluşturduğu, 2019'da 19 farklı yarışma düzenlendiği, bu yıl yarışma sayısının 23'e çıkarıldığı aktarıldı.
AFAD'ın desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeleri ortaya çıkarmalarının amaçlandığı ifade edildi. Yarışmada teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde "afet yönetimi, sağlık ve ilk yardım ile sosyal inovasyon" kategorilerindeki sorunları çözmenin, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymanın, bu projelerin özgün ve milli kaynaklar ile hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.
Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinlerin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 28 Şubat. Yarışmaya "www.teknofest.org" adresindeki başvuru formu doldurularak başvurulabilecek. Yarışmada, ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite ve mezun yetişkinler klasmanında ilgili kategorilerde birinci olan takımlara onar bin, ikinci olan takımlara beşer bin ve üçüncü olan takımlara üçer bin lira ödül verilecek.
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