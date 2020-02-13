Konteyner kent kurulumu kar yağışına rağmen sürüyor
|13 Şubat 2020 19:53
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Depremin yaşandığı Elazığ'da vatandaşların geçici barınmalarını sağlamak için konteyner kent kurma çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen devam ediyor.
Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, Türk Kızılay, AFAD ve UMKE, kamu kurumları ve diğer yardım kuruluşlarınca depremzedelerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.
Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi mahallelerinin yanı sıra Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkisinde ilk etapta 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlayacak konteyner kentlerin kurulacağı alanlarda ekipler kar yağışına rağmen çalışmalarına ara vermiyor.
Kültür Park'ta kurulan çadır kentte kalan, 3 öğün sıcak yemek, ısınma ve diğer ihtiyaçları karşılanan depremzedeler devletin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarınca sağlanan yardımlarla yaşama tutunmaya çalışıyor.
Kar yağışından olumsuz etkilenen, konteyner kent kurulmasını bekleyen depremzedeler hayatlarının bir an önce normale dönmesini istiyor.
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